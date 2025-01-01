Anwälte im Einsatz
Folge 68: Mein Kind braucht Hilfe!
45 Min.Ab 12
Die sechsjährige Emma bricht während eines Schulausflugs einfach zusammen. Ärzte finden heraus, dass das Kind an Diabetes leidet. Doch damit nicht genug: Die Grundschule weigert sich daraufhin beharrlich, das Mädchen weiter zu unterrichten. Anwältin Kathrin Ruttloff kämpft um Emmas Recht, auf der Schule zu bleiben.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1