Anwälte im Einsatz

Mein Kind braucht Hilfe!

SAT.1Staffel 4Folge 68
Mein Kind braucht Hilfe!

Anwälte im Einsatz

Folge 68: Mein Kind braucht Hilfe!

45 Min.Ab 12

Die sechsjährige Emma bricht während eines Schulausflugs einfach zusammen. Ärzte finden heraus, dass das Kind an Diabetes leidet. Doch damit nicht genug: Die Grundschule weigert sich daraufhin beharrlich, das Mädchen weiter zu unterrichten. Anwältin Kathrin Ruttloff kämpft um Emmas Recht, auf der Schule zu bleiben.

SAT.1
