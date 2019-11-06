Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 132vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als eines Nachts ein Einbrecher in ihr Haus eindringt, kann Rieke Neumann gerade noch mit ihren Töchtern fliehen. Doch damit nimmt der Albtraum erst seinen Anfang, denn jemand scheint es auf die Familie abgesehen zu haben. Rechtsanwalt Niklas Dittberner setzt alles daran, den Täter zu finden, bevor Schlimmeres passiert. Rechte: Sat.1

