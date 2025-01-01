Schnaps, das war sein letztes Wort!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 86: Schnaps, das war sein letztes Wort!
45 Min.Ab 12
Schnapshersteller Günther Habicht lebt rund um die Uhr für sein Geschäft. Als die Firma um 30.000 Euro erpresst werden soll, fürchtet er um sein Lebenswerk! Doch das ist nur der Auftakt zu einer ganzen Serie von Anschlägen. Wer will dem Familienunternehmen schaden? Verzweifelt sucht Günther Hilfe bei Rechtsanwalt Bernd Römer.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1