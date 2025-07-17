Anwälte im Einsatz
Folge 15: Der tiefe Fall des Max B.
45 Min.Ab 12
Max Becher wehrt sich verzweifelt gegen die Vorwürfe seiner Frau, sie aus Eifersucht verprügelt zu haben. Anwalt Giorgio Forliano versucht alles, um die Unschuld des 35-Jährigen zu beweisen. Doch dann brennt es in der Baustoff-Handlung des vermeintlichen Nebenbuhlers und der zweifache Familienvater hat kein Alibi ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
