SAT.1Staffel 4Folge 100
45 Min.Ab 12

Während Lena und Simon den Abend auf einer Party bei Nachbarn verbringen, verschwindet ihre neunjährige Tochter Selina spurlos aus ihrem Kinderzimmer. Ein Erpresseranruf bleibt aus, und die Polizei hat schnell Selinas verzweifelte Eltern als Täter im Visier. Anwalt Florestan Goedings kämpft, um die Unschuld des Paares zu beweisen und will herausfinden, was mit dem kleinen Mädchen passiert ist!

