Anwälte im Einsatz
Folge 173: Ausgezogen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Fitnesstrainerin Emma entdeckt in ihrem WG-Zimmer versteckte Kameras, die seit ihrem Einzug Live-Aufnahmen auf eine kostenpflichtige Internetseite senden. Emmas Mitbewohnerinnen betreiben diese Seite und haben die Ahnungslosigkeit der 29-Jährigen gezielt ausgenutzt. Emma wendet sich an Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Denn durch diese Website steht ihre ganze Karriere auf dem Spiel - und bald darauf noch viel mehr als das! Rechte: Sat.1
