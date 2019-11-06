Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 173vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Fitnesstrainerin Emma entdeckt in ihrem WG-Zimmer versteckte Kameras, die seit ihrem Einzug Live-Aufnahmen auf eine kostenpflichtige Internetseite senden. Emmas Mitbewohnerinnen betreiben diese Seite und haben die Ahnungslosigkeit der 29-Jährigen gezielt ausgenutzt. Emma wendet sich an Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Denn durch diese Website steht ihre ganze Karriere auf dem Spiel - und bald darauf noch viel mehr als das!

