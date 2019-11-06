Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 179vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Katja Junker hat panische Angst: Ein Unbekannter war nachts in ihrem Schlafzimmer und stalkt die 32-Jährige mit Nacktfotos und Briefen. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas unternimmt alles, um den Täter schnell zu überführen. Aber alle Spuren führen zunächst ins Leere. Doch dann macht die Anwältin eine unglaubliche Entdeckung. Rechte: Sat.1

