Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Omi auf Abwegen

SAT.1Staffel 2Folge 22
Omi auf Abwegen

Omi auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 22: Omi auf Abwegen

45 Min.Ab 12

In was ist Oma Margot da bloß hineingeraten?! Erst kündigt ihr der Vermieter die Wohnung, dann droht auch noch das Arbeitsamt mit Kürzung der Zahlungen. Als Nachbar Rokko sie bittet, gegen Provision Päckchen mit Computerteilen zu verkaufen, glaubt die 61-Jährige an einen Sechser im Lotto. Doch als ihr Wohltäter wegen Drogenhandels verhaftet wird begreift sie, in welche illegalen Geschäfte sie verwickelt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen