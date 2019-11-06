Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Anwälte im Einsatz

Unter Druck

Staffel 2Folge 24vom 06.11.2019
Joyn Plus
Unter Druck

Unter DruckJetzt ohne Werbung streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 24: Unter Druck

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Restaurantinhaberin Jessica ist geschockt: Erst explodiert in ihrem Restaurant eine Gasleitung, wobei ihr Ex-Mann lebensgefährlich verletzt wird. Dann heißt es plötzlich, dass die Gasleitung absichtlich manipuliert wurde und Jessica steht als Versicherungsbetrügerin da. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas soll Licht ins Dunkel bringen und kommt bald einem unglaublichen Skandal auf die Spur. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen