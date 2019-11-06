Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 29vom 06.11.2019
Folge 29: Abgeschossen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Angelas Sohn Dennis soll einen Kiosk überfallen haben und wurde dabei von der Kioskbetreiberin angeschossen und schwer verletzt. Ihm droht eine Gefängnisstrafe. Doch Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz zweifelt daran, dass wirklich aus Notwehr auf den Jungen geschossen wurde. Sie sucht nach dem Täter und seinen Motiven und stößt dabei auf eine Menge Hindernisse. Rechte: Sat.1

