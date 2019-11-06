Anwälte im Einsatz
Folge 29: Abgeschossen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Angelas Sohn Dennis soll einen Kiosk überfallen haben und wurde dabei von der Kioskbetreiberin angeschossen und schwer verletzt. Ihm droht eine Gefängnisstrafe. Doch Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz zweifelt daran, dass wirklich aus Notwehr auf den Jungen geschossen wurde. Sie sucht nach dem Täter und seinen Motiven und stößt dabei auf eine Menge Hindernisse. Rechte: Sat.1
