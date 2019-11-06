Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 37vom 06.11.2019
Folge 37: Die Kinder meiner Schwester

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tessa und Lenny verlieren ihre Mutter bei einem Autounfall und finden sich plötzlich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen ihrer Tante Nadine und ihrem Vater Marcel wieder. Nadine glaubt nicht daran, dass Marcel, der ihre Schwester und die Kinder schon vor Jahren sitzenließ, aus Liebe um die Kinder kämpft. Rechtsanwalt Forliano muss, zum Besten der beiden Halbwaisen, die Wahrheit ans Licht bringen. Rechte: Sat.1

