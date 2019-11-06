Die Kinder meiner SchwesterJetzt ohne Werbung streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 37: Die Kinder meiner Schwester
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tessa und Lenny verlieren ihre Mutter bei einem Autounfall und finden sich plötzlich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen ihrer Tante Nadine und ihrem Vater Marcel wieder. Nadine glaubt nicht daran, dass Marcel, der ihre Schwester und die Kinder schon vor Jahren sitzenließ, aus Liebe um die Kinder kämpft. Rechtsanwalt Forliano muss, zum Besten der beiden Halbwaisen, die Wahrheit ans Licht bringen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1