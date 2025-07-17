Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 39
Folge 39: Keiner will dich mehr

45 Min.Ab 12

Amina ist ein Jahr alt und verliert erst ihre Mutter und dann ihre Heimat. Eine kaltherzige Mitarbeiterin des Ausländeramts will das Baby nach Afrika abschieben! Und zwar so schnell wie möglich! Für Anwältin Brygida Braun ein fast aussichtsloser Kampf gegen die Zeit - doch an ihr hängt das Leben des kleinen Mädchens!

SAT.1
