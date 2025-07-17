Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Nichts ist, wie es scheint

SAT.1Staffel 2Folge 57
Nichts ist, wie es scheint

Anwälte im Einsatz

Folge 57: Nichts ist, wie es scheint

45 Min.Ab 12

Susa Wagners Ehemann Jan ist durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen Selbstmord handeln muss. Die junge Witwe ist davon überzeugt, dass Jan sich niemals umbringen würde. Gemeinsam mit Anwältin Brygida Braun sucht sie nach Beweisen ...

SAT.1
