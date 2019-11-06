Anwälte im Einsatz
Folge 65: Bloßgestellt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hannah ist seit drei Monaten glücklich mit Timo. Plötzlich taucht ein Sex-Video von ihr mit einem Typen im Netz auf, mit dem sie vor ihrer Beziehung mit Timo einen One-Night-Stand hatte. Wer ist der Typ und wieso hat er das Video hochgeladen? Hannah sucht Hilfe bei ihrer Anwältin. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1