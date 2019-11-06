Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 65vom 06.11.2019
Folge 65: Bloßgestellt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hannah ist seit drei Monaten glücklich mit Timo. Plötzlich taucht ein Sex-Video von ihr mit einem Typen im Netz auf, mit dem sie vor ihrer Beziehung mit Timo einen One-Night-Stand hatte. Wer ist der Typ und wieso hat er das Video hochgeladen? Hannah sucht Hilfe bei ihrer Anwältin. Rechte: kabel eins

