Staffel 2Folge 73vom 06.11.2019
Folge 73: Zahltag

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Christian wieder einmal von seinen Mitschülern gehänselt wird, zieht er plötzlich ein Messer. Deshalb drohen ihm der Schulrauswurf und der Verlust seines Ausbildungsplatzes. Anwalt Florestan Goedings will Christian und seiner Mutter Anita helfen, doch von Christian scheint mehr Gefahr auszugehen, als sein Umfeld glaubt. Rechte: Sat.1

