Staffel 2Folge 96vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toni Ebbers ist sich sicher, dass sich sein ganzes Leben verändern wird, als er erfährt, dass er mit seiner Tippgemeinschaft sechs Richtige geholt hat! Doch seine Kumpels denken gar nicht daran, den Gewinn zu teilen! Kann Barbara von Minckwitz beweisen, dass ihrem Mandanten ein Teil des Gewinns zusteht? Rechte: Sat.1

