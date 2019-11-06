Drei Männer und ein LottoscheinJetzt ohne Werbung streamen
Folge 96: Drei Männer und ein Lottoschein
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Toni Ebbers ist sich sicher, dass sich sein ganzes Leben verändern wird, als er erfährt, dass er mit seiner Tippgemeinschaft sechs Richtige geholt hat! Doch seine Kumpels denken gar nicht daran, den Gewinn zu teilen! Kann Barbara von Minckwitz beweisen, dass ihrem Mandanten ein Teil des Gewinns zusteht? Rechte: Sat.1
