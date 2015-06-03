Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 99vom 03.06.2015
46 Min.Folge vom 03.06.2015Ab 12

Nachdem die 17-jährige Lilly an einer Wochenbettdepression erkrankt ist, reißt Schwiegermutter Mareike die Mutterrolle für ihr Enkelkind an sich. Nicht nur das: Sie will der minderjährigen Lilly das Sorgerecht komplett entziehen! Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz kämpft darum, dass Mutter und Tochter zusammenbleiben dürfen. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

