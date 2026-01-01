Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die letzte Orgie

SAT.1Staffel 3Folge 103
Die letzte Orgie

Die letzte OrgieJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 103: Die letzte Orgie

45 Min.Ab 12

Nina Richter soll ihren Freund Martin aus Eifersucht niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Die 39-jährige Floristin beteuert jedoch ihre Unschuld. Sie liebt ihren Freund aufrichtig und hatte kein Motiv für die Tat! Doch dann taucht ein Video auf, das beweist, dass Martin eine Affäre hatte. Unter großem Druck muss Anwalt Niklas Dittberner die Wahrheit herausfinden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen