Anwälte im Einsatz
Folge 106: Schlafes Vater
45 Min.Ab 12
Sarah Stockmann steht unter Schock: Ehemann Leon ist nach einem Unfall ins Koma gefallen. Noch dazu werden plötzlich schwere Vorwürfe laut: Leon soll seinen Arbeitgeber um viel Geld betrogen haben! Verzweifelt wendet sich Sarah an Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas, die schnell einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1