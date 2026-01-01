Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 106
Folge 106: Schlafes Vater

45 Min.Ab 12

Sarah Stockmann steht unter Schock: Ehemann Leon ist nach einem Unfall ins Koma gefallen. Noch dazu werden plötzlich schwere Vorwürfe laut: Leon soll seinen Arbeitgeber um viel Geld betrogen haben! Verzweifelt wendet sich Sarah an Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas, die schnell einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt ...

