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Anwälte im Einsatz

Feuerteufel

SAT.1Staffel 3Folge 108
Feuerteufel

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Anwälte im Einsatz

Folge 108: Feuerteufel

45 Min.Ab 12

Rechtsanwalt Niklas Dittberner ist spätabends auf dem Heimweg, als ihm zwei vermummte Gestalten auffallen. Er traut seinen Augen nicht: die zwei sind dabei, die Obdachlose Andrea anzuzünden. In letzter Sekunde verhindert der Anwalt den versuchten Mordanschlag und deckt bei seiner Suche nach den Tätern eine unglaubliche Geschichte auf!

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