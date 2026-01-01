Anwälte im Einsatz
Folge 109: Die tote Mandantin
45 Min.Ab 12
Als Rechtsanwältin Helga Nachtigall ihre wohlhabende Mandantin Sonja Fichte tot auffindet, glaubt sie nicht an einen Selbstmord. Doch wer hätte ein Motiv, die 33-jährige Restaurantbesitzerin zu töten? Die Juristin gräbt in Sonjas Vergangenheit und kommt einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1