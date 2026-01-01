Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Nicht ohne meinen Sohn

SAT.1Staffel 3Folge 119
Nicht ohne meinen Sohn

Anwälte im Einsatz

Folge 119: Nicht ohne meinen Sohn

45 Min.Ab 12

Ein kleines Baby wird verlassen in einer Eissporthalle aufgefunden! Zwei Tage später meldet sich die 21-jährige Lina Voss verzweifelt bei der Polizei und gesteht, dass der kleine Vincent ihr Kind ist. Anwalt Niklas Dittberner kämpft gegen alle Vorurteile und Widerstände dafür an, dass die schuldbewusste junge Frau ihren Sohn zurückbekommt. Doch das Jugendamt bleibt hart: Lina soll Vincent zur Adoption freigeben ...

SAT.1
