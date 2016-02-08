Mein Mann, mein Feind!Jetzt ohne Werbung streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 23: Mein Mann, mein Feind!
46 Min.Folge vom 08.02.2016Ab 12
Die 37-jährige Sonja Baum will sich von ihrem Mann Philipp trennen, nachdem sie ihn beim Seitensprung überrascht hat. Aber es kommt zum Rosenkrieg um ihr gemeinsames Bistro. Philipp ist sich sicher, dass er bei Sonja nur auf die richtigen Knöpfe drücken muss, damit sie ihm den Laden überlässt. Aber er hat nicht mit Sonjas Anwalt gerechnet. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
