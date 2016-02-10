Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Gefährliche Erbschaft

Staffel 3Folge 25vom 10.02.2016
Gefährliche Erbschaft

Gefährliche ErbschaftJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 25: Gefährliche Erbschaft

45 Min.Folge vom 10.02.2016Ab 12

Ruth steigt geschockt in die Eisen, als plötzlich eine Fahrradfahrerin vor ihrem Auto auftaucht - doch leider zu spät. Weil die Verletzte vor der Polizei behauptet, dass der Wagen nicht gebremst hat, muss die 52-Jährige Ruth sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Rechtsanwältin Helga Nachtigall beauftragt einen Gutachter - und der findet Erstaunliches heraus. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen