Anwälte im Einsatz
Folge 38: Die Erbfeinde
45 Min.Ab 12
Nina Fritsch ist am Boden zerstört: Vor einer Woche ist ihre große Liebe Ingo bei einem Verkehrsunfall gestorben. Doch damit nicht genug: Aus heiterem Himmel taucht seine Mutter Elke auf und verlangt das Erbe. Rechtsanwalt Bernd Römer weiß, dass der Verstorbene dies nicht gewollt hätte. Es beginnt eine verzweifelte Suche nach dem Testament.
