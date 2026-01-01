Anwälte im Einsatz
Folge 62: Von Null auf Vater
45 Min.Ab 12
Patrick Rösler traut seinen Augen kaum: Im Internet sieht er Fotos seiner Ex-Freundin mit einem Neugeborenen. Schnell bestätigt sich sein Verdacht, dass es sein Baby ist. Doch Nora hat das gemeinsame Kind nach der Geburt heimlich zur Adoption freigegeben. Rechtsanwältin Helga Nachtigall kämpft um Patricks Rechte als Vater und erfährt dabei, warum die 19-jährige Mutter ihr Kind nicht behalten konnte.
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1