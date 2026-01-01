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Anwälte im Einsatz

Mama ist weg

SAT.1Staffel 3Folge 64
Mama ist weg

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Anwälte im Einsatz

Folge 64: Mama ist weg

45 Min.Ab 12

Eigentlich sollte Vanessa Raab nur kurz auf die Kinder ihrer Nachbarin aufpassen. Doch dann kehrt die zweifache Mutter nicht wieder zurück. Alles deutet darauf hin, dass sie ihre Kinder bewusst zurückgelassen hat. Aber warum? Rechtsanwalt Bernd Römer setzt alles daran, dem geheimnisvollen Verschwinden auf den Grund zu gehen.

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