Anwälte im Einsatz
Folge 646: OPFER ODER TÄTER
45 Min.Ab 12
Geknebelt und gefesselt: Nach dem Überfall auf ihren Gebrauchtwagenhandel steht das Ehepaar Mohr nicht nur unter Schock, sondern auch unter Verdacht. 80.000 Euro soll das Ehepaar entwendet haben. Die Versicherung will für den Schaden nicht aufkommen. Auf der Suche nach dem wahren Täter findet sich Rechtsanwalt Niklas Dittberner plötzlich in einem Tonstudio wieder. Wird er hier den Gangster finden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1