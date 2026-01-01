Anwälte im Einsatz
Folge 661: DER NAME DES VATERS
44 Min.Ab 12
Die Welt der 18-jährigen Sina Pranske gerät plötzlich ins Wanken: Kurz nach der Trennung ihrer Eltern erfährt sie, dass sie das Resultat einer Samenspende ist. Jetzt ist sie wild entschlossen, ihren leiblichen Vater zu finden. Hilfe erhält sie dabei von Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Kann die Juristin ihre Welt wieder in Ordnung bringen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1