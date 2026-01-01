Anwälte im Einsatz
Folge 676: FÜR IMMER MARZAHN
45 Min.Ab 12
Tina Rauen und Jonas Wimmer sind auf dem Weg zum Flughafen - das junge Paar will im Ausland heiraten. Doch dann werden sie von der Polizei abgefangen, die eine größere Menge Crystal Meth in Tinas Gepäck findet. Die 21-Jährige wird festgenommen, doch sie ist sicher: Die Drogen wurden ihr untergeschoben! Anwalt Ralf Vogel soll sie vor der Haft bewahren.
