Anwälte im Einsatz
Folge 86: Unter Druck
45 Min.Ab 12
Restaurantinhaberin Jessica ist geschockt: Erst explodiert in ihrem Restaurant eine Gasleitung, wobei ihr Ex-Mann lebensgefährlich verletzt wird. Dann heißt es plötzlich, dass die Gasleitung absichtlich manipuliert wurde und Jessica steht als Versicherungsbetrügerin da. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas soll Licht ins Dunkel bringen und kommt bald einem unglaublichen Skandal auf die Spur.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1