Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Unter Druck

SAT.1Staffel 3Folge 86
Unter Druck

Unter DruckJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 86: Unter Druck

45 Min.Ab 12

Restaurantinhaberin Jessica ist geschockt: Erst explodiert in ihrem Restaurant eine Gasleitung, wobei ihr Ex-Mann lebensgefährlich verletzt wird. Dann heißt es plötzlich, dass die Gasleitung absichtlich manipuliert wurde und Jessica steht als Versicherungsbetrügerin da. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas soll Licht ins Dunkel bringen und kommt bald einem unglaublichen Skandal auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen