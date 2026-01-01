Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mir reichts

SAT.1Staffel 3Folge 92
Folge 92: Mir reichts

45 Min.Ab 12

Sunny Lohmann hat es satt - die 16-Jährige kümmert sich seit Jahren um ihre jüngeren Geschwister und schmeißt den Haushalt, während ihre liebestolle Mama Karin in der Weltgeschichte rumflirtet. Rechtsanwalt Bernd Römer muss die verantwortungslose Mutter wachrütteln, bevor ihr das Jugendamt die Kinder wegnimmt.

