Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 95
45 Min.Ab 12

Svenja Faber hat sich vor zwei Wochen ihren großen Traum erfüllt und ein eigenes Bistro eröffnet. Doch dann bricht einer der Gäste beim Essen plötzlich zusammen. Schnell steht fest: Er wurde vergiftet. Svenja fürchtet, dass jemand sie ruinieren will. Kann sie den Übeltäter mit Hilfe von Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz finden?

SAT.1
