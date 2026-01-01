Anwälte im Einsatz
Folge 95: Svenjas Traum in Gefahr
45 Min.Ab 12
Svenja Faber hat sich vor zwei Wochen ihren großen Traum erfüllt und ein eigenes Bistro eröffnet. Doch dann bricht einer der Gäste beim Essen plötzlich zusammen. Schnell steht fest: Er wurde vergiftet. Svenja fürchtet, dass jemand sie ruinieren will. Kann sie den Übeltäter mit Hilfe von Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz finden?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
