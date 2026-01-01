Anwälte im Einsatz
Folge 100: Verhasste Vermieterin
46 Min.Ab 12
Nach langer Arbeitslosigkeit hat Christoph endlich einen neuen Job gefunden und ist mit seiner Familie nach Berlin gezogen. Doch schon kurz nach dem Einzug steht plötzlich die Enkelin der Vermieterin vor der Tür und will den Herrmanns wegen Eigenbedarfs kündigen. Doch Rechtsanwalt Claus Pinkerneil schaut der jungen Erbin gehörig auf die Finger und findet Erstaunliches heraus!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1