Einmal Knacki, immer KnackiJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 106: Einmal Knacki, immer Knacki
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die hochschwangere Tina empfängt ihren Mann Dirk vor der JVA. Das Paar will seinen ersten gemeinsamen Tag in Freiheit genießen, doch plötzlich quietschen Reifen, Dirk wird in einen Sprinter gezerrt und entführt. Tina alarmiert sofort Dirks Rechtsanwalt Bernd Römer - hat jemand eine Rechnung mit ihrem Mann offen?
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1