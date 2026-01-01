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Anwälte im Einsatz

Wo ist Lukas?

SAT.1Staffel 4Folge 109
Wo ist Lukas?

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Anwälte im Einsatz

Folge 109: Wo ist Lukas?

45 Min.Ab 12

Anke Mohr und ihr Mann machen sich große Sorgen: Ihr Neffe, der seit dem Unfalltod seiner Eltern in einem Heim leben muss, ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Rechtsanwalt Niklas Dittberner setzt alle Hebel in Bewegung, um den zehnjährigen Schüler zu finden. Dabei macht er eine schreckliche Entdeckung ...

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