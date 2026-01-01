Anwälte im Einsatz
Folge 116: Nie wieder Swingerclub!
45 Min.Ab 12
Um wieder etwas Schwung in ihre Ehe zu bringen, besucht Nancy mit ihrem Mann Ronaldo einen Swingerclub. Dort kommt es zwischen dem Paar jedoch zu einem handfesten Streit, bei dem Ronaldos Hoden in Mitleidenschaft gezogen werden. Zu allem Übel erlässt die Polizei auch noch Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Nancy. Allerdings bleibt für Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz der beschädigte Hoden nicht das einzige Streitthema ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1