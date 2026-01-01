Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Tu mir nicht weh!

SAT.1Staffel 4Folge 122
Tu mir nicht weh!

Tu mir nicht weh!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 122: Tu mir nicht weh!

45 Min.Ab 12

Schock für Sarah! Ihr Freund Jochen rastet aus Eifersucht völlig aus und wird gewalttätig. Verängstigt flieht die schwangere 37-Jährige zu ihrer Schwester und schaltet Rechtsanwältin Ulrike Tasic ein, um sich vor ihrem Freund zu schützen. Doch so schnell gibt Jochen nicht auf.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen