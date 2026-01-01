Anwälte im Einsatz
Folge 128: Ich kann nicht mehr!
45 Min.
Nachdem die hochschwangere Marion Schuster bei ihrer Arbeit von einer Leiter stürzt und sich daraufhin krank meldet, droht ihr Chef mit Kündigung. Rechtsanwalt Ralf Vogel muss nicht nur den Arbeitgeber seiner Mandantin in die Schranken weisen, auch Marions Freund Ralf stellt sich quer. Denn der weigert sich plötzlich, Unterhalt für seine Frau und sein Kind zu zahlen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1