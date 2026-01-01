Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 128
45 Min.

Nachdem die hochschwangere Marion Schuster bei ihrer Arbeit von einer Leiter stürzt und sich daraufhin krank meldet, droht ihr Chef mit Kündigung. Rechtsanwalt Ralf Vogel muss nicht nur den Arbeitgeber seiner Mandantin in die Schranken weisen, auch Marions Freund Ralf stellt sich quer. Denn der weigert sich plötzlich, Unterhalt für seine Frau und sein Kind zu zahlen.

