Anwälte im Einsatz
Folge 22: Schmerzendes Mutterherz
46 Min.Ab 12
Nachdem die 17-jährige Lilly an einer Wochenbettdepression erkrankt ist, reißt Schwiegermutter Mareike die Mutterrolle für ihr Enkelkind an sich. Nicht nur das: sie will der minderjährigen Lilly das Sorgerecht komplett entziehen! Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz kämpft darum, dass Mutter und Tochter zusammenbleiben dürfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1