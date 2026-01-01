Anwälte im Einsatz
Folge 23: Verfolgt
46 Min.Ab 12
Auf der Suche nach der großen Liebe gerät die 31-jährige Lynn Sandmann an einen unheimlichen Stalker. Durch die Nachstellungen des Unbekannten ist die junge Frau mit den Nerven am Ende und fürchtet sogar um ihr Leben. Wird Rechtsanwalt Bernd Römer seine Mandantin beschützen können?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1