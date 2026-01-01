Anwälte im Einsatz
Folge 24: Leihmutterliebe
46 Min.Ab 12
Sophie erklärt sich bereit, für ihre Freundin Anne und deren Mann Jakob ein Kind auszutragen. Während der Schwangerschaft kommt es jedoch zu Komplikationen. Sophie fühlt sich plötzlich bedroht, fürchtet um ihr Leben und um das des ungeborenen Kindes. Was steckt dahinter? Und kann Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff das Schlimmste verhindern?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1