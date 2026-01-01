Anwälte im Einsatz
Folge 25: Vergiss mein nicht
46 Min.Ab 12
Hanna Konradi ist geschockt, als sie erfährt, dass ihre Mutter Simone an Alzheimer erkrankt ist. Die 22-Jährige wendet sich an Anwältin Helga Nachtigall, um die Betreuung ihrer Mutter zu beantragen. Doch die hat sich schon ihren sechs Jahre jüngeren Freund Leon als Betreuer ausgesucht. Das bleibt nicht die einzige böse Überraschung für Hanna und die Juristin ...
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1