Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Wo ist Lilly?

SAT.1Staffel 4Folge 29
Wo ist Lilly?

Wo ist Lilly?Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 29: Wo ist Lilly?

46 Min.Ab 12

Als ihre sechsjährige Tochter Lilly spurlos verschwindet, kommt Mutter Sonja um vor Sorge. Steckt vielleicht ihr Mann dahinter, mit dem sie sich in einem handfesten Sorgerechtsstreit befindet? Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff verfolgt jede noch so kleine Spur. Doch aus dem Nichts sieht sich plötzlich ihre eigene Mandantin mit den heftigsten Vorwürfen konfrontiert!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen