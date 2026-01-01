Anwälte im Einsatz
Folge 34: Die Gehirnwäsche
46 Min.Ab 12
Was ist nur mit Andreas Ehemann Steffen in der Kur passiert? Die Zahnarztfrau erkennt ihren Mann nicht wieder! Weder die Familie, noch die Arbeit interessieren ihn noch. Rechtsanwältin Catherina Hellbach muss einschreiten, um die Familie vor dem Ruin zu bewahren!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1