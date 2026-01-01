Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Gestohlene Erinnerung

SAT.1Staffel 4Folge 36
Gestohlene Erinnerung

Gestohlene ErinnerungJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 36: Gestohlene Erinnerung

46 Min.Ab 12

Gestohlenes Präsent? Vor Simone Keller steht ein wildfremder Mann und behauptet, ihr verstorbener Ehemann hätte ihm ein Gemälde entwendet. Simone kann das nicht glauben und kämpft gemeinsam mit Rechtsanwalt Giorgio Forliano um das wertvolle Erinnerungsstück.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen