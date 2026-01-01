Anwälte im Einsatz
Folge 36: Gestohlene Erinnerung
46 Min.Ab 12
Gestohlenes Präsent? Vor Simone Keller steht ein wildfremder Mann und behauptet, ihr verstorbener Ehemann hätte ihm ein Gemälde entwendet. Simone kann das nicht glauben und kämpft gemeinsam mit Rechtsanwalt Giorgio Forliano um das wertvolle Erinnerungsstück.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1