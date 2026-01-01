Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Abgebrannt

SAT.1Staffel 4Folge 37
Abgebrannt

AbgebranntJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 37: Abgebrannt

46 Min.Ab 12

Als ihr Haus abbrennt, steht Familie Vogt vor den Trümmern ihrer Existenz! Aber es kommt noch schlimmer: Die Polizei geht von Brandstiftung aus und die Versicherung will nicht zahlen! Mama Stefanie schaltet Rechtsanwältin Helga Nachtigall ein, die beweisen soll, dass die Familie mit der Brandursache nichts zu tun hat. Doch wer hat der Familie das angetan?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen