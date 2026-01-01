Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Hör auf zu lügen!

SAT.1Staffel 4Folge 40
Hör auf zu lügen!

Hör auf zu lügen!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 40: Hör auf zu lügen!

46 Min.Ab 12

Sie sind jung, charismatisch - und sie wollen helfen: Bei "Anwälte im Einsatz" kämpfen echte Experten in Familienrechtsfällen oder auch in Sachen Arbeitsrecht, Strafrecht und Baurecht. Ob bei Mobbing, Scheidung, Baupfusch, Ärger mit dem Chef oder Nachbarschaftsstreitigkeiten: Die Anwälte sind immer zur Stelle, wenn juristischer - und menschlicher - Beistand benötigt wird.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen