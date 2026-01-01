Anwälte im Einsatz
Folge 44: Wie kann man so dreist sein!
46 Min.Ab 12
Karin ist geschockt: Sämtliche Vorräte ihrer Eltern sind aufgebraucht, außerdem zahlt das Rentnerehepaar keine Miete mehr, weshalb ihnen eine Räumungsklage droht. Wo ist ihr ganzes Geld geblieben? Karin bittet Bernd Römer um Hilfe und schon bald kommt der Jurist einem unglaublichen Betrug auf die Schliche.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1