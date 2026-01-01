Anwälte im Einsatz
Folge 50: Lieblos
45 Min.Ab 12
Nach jahrelanger Flaute im Ehebett entdeckt die zweifache Mutter Elke, dass ihr Mann Rüdiger sie betrügt. Doch trotz des Seitensprunges will er sich um keinen Preis scheiden lassen! Was steckt hinter der strikten Weigerung? Anwältin Sylvia Beutler-Krowas vermutet ein Geheimnis und macht sich daran, das Rätsel zu lösen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1